Mercato Inter: una pazza idea per il futuro di Stefano Sensi.

Tuttosport, oggi 17 aprile, scrive del futuro del centrocampista di proprietà nerazzurra, ora in prestito alla Sampdoria. Il calciatore, per il quotidiano torinese, non rientra più nei piani dell'Inter, ecco perché a giugno per lui si potrebbe profilare una nuova avventura via da Milano. Non lontanissimo, però, dal capoluogo lombardo. Ci sarebbe infatti il Monza sulle tracce di Sensi.

L'ex Sassuolo è il regalo che Berlusconi e Galliani vorrebbero fare ai tifosi in caso di Serie A. Non è da escludere - si legge sulle pagine del giornale - un'operazione con diritto o obbligo di riscatto. La valutazione di Sensi si aggira tra i 15 e i 20 milioni.

Importanti già gli affari intercorsi tra Inter e Monza (Di Gregorio, Pirola) nelle ultime stagioni: lo stesso Riso, agente del centrocampista, è come rimarcato dal quotidiano storicamente vicino proprio a Galliani. Mercato Inter: in entrata c'è Bremer. Ma altri due club vogliono il brasiliano.