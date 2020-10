Mercato Inter, una cessione che era praticamente fatta si complica

Mercato Inter, sembrava praticamente fatta per la cessione di Nainggolan al Cagliari, questa volta a titolo definitivo (non più in prestito). L'Inter aveva aperto ad uno sconto sulla parte da versare cash, chiedendo però che Giulini mettesse sul piatto anche i cartellini di due giovani della Primavera.

Al momento, riporta il Corriere dello Sport, le parti sembrano lontane, in quanto il presidente del Cagliari non vorrebbe privarsi di due talenti, mentre l'Inter non vuole ascoltare altre soluzioni.

Ora, a poche ore di distanza dal gong che segnerà la fine del mercato, l'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione scende.