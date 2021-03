Mercato Inter, un solo nodo separa un centrocampista dalla cessione

Mercato Inter, questa mattina il quotidiano sportivo portoghese O Jogo ha riportato un aggiornamento sulla trattativa tra i nerazzurri e lo Sporting Lisbona per Joao Mario.

Il giocatore attualmente si trova presso il club lusitano, che vorrebbe riscattarlo. L'Inter dal canto suo ha fatto il prezzo, ossia 10 milioni di euro. Questa cifra permetterebbe ai nerazzurri di realizzare una plusvalenza, in quanto il centrocampista nel 2016 è stato pagato 40 milioni circa, ma è iscritto a bilancio per 7,5.

Lo Sporting non è spaventato da questa cifra, e vorrebbe fare di tutto per tenere Joao Mario che si sta rivelando imprescindibile. Il nodo al momento è l'ingaggio. Dei 2,7 milioni di euro che percepisce il portoghese solo 1 è a carico del club in cui attualmente in forza.