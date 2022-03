Mercato Inter, un nome torna di moda. Lo scenario

Mercato Inter, Zapata può essere la soluzione per il problema attacco.

Nonostante sia ancora il miglior attacco della Serie A, l’Inter si guarda intorno per cercare una soluzione ai problemi realizzativi del reparto offensivo.

Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna di Tuttosport, Duvan Zapata torna ad essere un obiettivo concreto per la società di Viale della Liberazione. Già questa estate l’attaccante colombiano era parso come il sostituto ideale di Romelu Lukaku dopo la sua partenza direzione Chelsea. Proprio Simone Inzaghi, tra le altre cose, chiese sia Zapata che Dzeko per sopperire alla partenza inaspettata del centravanti belga, ma l’operazione si arenò quando l’Atalanta dichiarò incedibile l’attaccante ex Napoli e Udinese.

Stavolta però il finale potrebbe essere diverso: Zapata, infatti, sta avendo una stagione travagliata a causa degli infortuni e alla fine dell’anno potrebbe decidere di aver bisogno di un’esperienza nuova. L’Inter, dal canto suo, alla cifra giusta lo accoglierebbe a braccia aperte, anche se non sembra essere la primissima scelta.

L’obiettivo numero uno infatti continua ad essere Gianluca Scamacca, in forza al Sassuolo e che viene considerato che la punta di riferimento della nazionale italiana dei prossimi anni. Sul centravanti del Sassuolo, però, c’è una folta concorrenza (anche estera) pronta a mettere le mani sul gioiellino dei neroverdi, e per questo motivo si potrebbe generare un’asta che non entusiasma i dirigenti nerazzurri.

Marotta e Ausilio valutano ogni traccia disponibile, anche all’estero, ma il profilo ricercato rimane sempre lo stesso: una punta fisica, rapida in campo aperto e che possa incastrarsi alla perfezione con Lautaro Martinez.