Mercato Inter, un colpo a parametro zero per convincere Conte

Mercato Inter, sempre più vicina la data del meeting tra Zhang e Conte al termine del quale si capirà se le strade resteranno legate o meno. La volontà del tecnico è quella di proseguire, e affinché ciò avvenga saranno sufficienti poche garanzie.

In particolare che gli elementi principali della rosa vengano confermati, e che in caso di offerte quest'ultime non vengano ascoltate. Non serviranno acquisti roboanti quindi per decidere di continuare nel progetto.

Magari basterà cogliere qualche occasione a parametro zero. E da questo punto di vista il nome giusto potrebbe essere quello di Wijnaldum, che si libererà dal suo contratto con il Liverpool.