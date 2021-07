Mercato Inter, tutto su Lukaku e il Chelsea. Il no del belga in quattro motivi

Mercato Inter: un affondo deciso, dal Chelsea, per Lukaku. Ma, il centravanti belga è fortemente intenzionato a non lasciare i colori nerazzurri. Storia nella storia di un mercato che sta per entrare nell'ultimo decisivo mese di trattative. E allora succede che il club campione d'Europa in carica bussi alla porta dell'asso belga, e che riceva in cambio un secco rifiuto.

La Gazzetta dello Sport torna oggi sull'accostamento: "Mica facile non aprire la porta, a maggior ragione se dall’altra parte bussano con un ingaggio da 15 milioni di euro a stagione. Perché questa sarebbe la proposta fatta recapitare a Romelu Lukaku dal Chelsea, evidentemente desideroso di riparare al danno fatto quando lo lasciò partire in maniera definitiva. Big Rom non ci sente".

Quattro, per il quotidiano, i motivi che spingono Lukaku a rifiutare la Premier League, per continuare la sua avventura a Milano.

I ricordi in Premier sono negativi: scetticismo esagerato e insulti dai tabloid per i presunti chili di troppo sono brutti ricordi per Big Rom.

C'è, poi, l'affetto che Lukaku riceve quotidianamente a Milano. Il quotidiano spiega come Lukaku sia diventato re, riceve tanto affetto e a lui recentemente è stato dedicato anche un murale.

Altre due motivazioni che spingono Lukaku a restare all'Inter sarebbero la riconoscenza per l'operazione del 2019 che si è rivelata brillante e ha tolto Lukaku da un tunnel in cui sembrava finito dopo le prestazioni opache a Manchester, e la sfida di vincere anche senza Conte per consegnare lo Scudetto della stella alla sua amata Inter.