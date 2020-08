Mercato Inter, tutto in stand-by: Marotta attende l'incontro fra Conte e Zhang

Se da un lato c'è tanta attesa per la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, dall'altro c'è incertezza. Soprattutto per quanto concerne il capitolo mercato, l'amministratore delegato Beppe Marotta sta temporeggiando in attesa di comprendere chi sarà l'allenatore del club di Via della Liberazione nella stagione 2020/2021.

I nodi da sciogliere sono numerosi e non a caso, l'incontro fra il presidente Zhang e il tecnico Conte a fine Europa League servirà proprio per chiarire tutti gli aspetti. Come riportato da Tuttosport, soprattutto se il successore di Conte in caso di addio dovesse essere Massimiliano Allegri, ragionare sui possibili acquisti risulta doveroso, soprattutto in ottica difesa a quattro con conseguente cambio di modulo da parte del tecnico livornese.

Nello specifico, Ivan Perisic potrebbe tornare a pieno titolo nella rosa meneghina in caso di non riscatto da parte del Bayern Monaco, come del resto anche lo stesso Skriniar che tornerebbe di prepotenza al centro del progetto nerazzurro. Al di là però del futuro allenatore nella prossima stagione, l'Inter ha comunque necessità di andare ad inserire nel proprio organico un esterno sinistro e uno/due centrocampisti.

Per quanto concerne l'out di sinistra, a parte il solito Emerson Palmieri, è spuntata nei giorni scorsi l'ipotesi Filip Kostic mentre in mediana, escluso l'affare Tonali, fare altri nomi risulta alquanto complicato.