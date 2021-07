Mercato Inter, trovata la chiave per arrivare al sogno in attacco. Il punto

Mercato Inter, le parole di due giorni fa pronunciate da Carnevali, durante la cerimonia di apertura del calciomercato, rappresentano più di una conferma. L'Inter infatti, come scrive anche il Corriere dello Sport, fa sul serio per Raspadori.

L'attaccante del Sassuolo è l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto avanzato. I rapporti tra il dirigente del club emiliano e Marotta poi sono ottimi, ragione per la quale l'affare ha ancora maggiori possibilità di andare in porto. E stando al quotidiano romano sarebbe stata trovata anche la chiave per sbloccare la trattativa.

Innanzitutto l'Inter lascerebbe il giocatore ancora per un anno al Sassuolo, e la svolta potrebbe essere l'inserimento di Vanheusden come contropartita. Ai neroverdi il giocatore piace, mentre gli uomini mercato nerazzurri vorrebbero cederlo per farlo giocare (viene da un grave infortunio e ha bisogno di di essere schierato in campo con regolarità).