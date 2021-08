Mercato Inter: tre notizie nella notte, una davvero molto grossa

Mercato Inter: si aprono le ultime 40 ore di trattative. La società è al lavoro fra le cessioni e un possibile nuovo innesto per Simone Inzaghi. "Due sono gli obiettivi più o meno centrali per il neo allenatore che dovranno però passare, inevitabilmente dalle uscite" conferma il sito Calciomercato.com.

Dopo la cessione milionaria di Romelu Lukaku al Chelsea, sono arrivati Edin Dzeko dalla Roma e Joaquin Correa dalla Lazio. "L'annoso problema della quarta punta fisica in alternativa al bomber belga, tramutatasi oggi in alternativa al bomber bosniaco, rimane aperta" sottolinea il portale. E quindi? A quanto si apprende, la società "ha fatto un sondaggio per Gianluca Scamacca che certifica che la volontà" di inserire un attaccante 'possente' ma il centravanti del Sassuolo "è destinato al Cagliari" come vi abbiamo spiegato anche in questo articolo. "E allora - riprende Calciomercato.com - si potranno fare strada a partire da questa mattina (lunedì 30 agosto, ndr) idee alternative". Keita Balde si era già proposto a inizio giugno come InterDipendenza vi aveva raccontato per prima in questa esclusiva di Candido Baldini ma "non rientra nel profilo a maggior ragione con Sanchez che non dà garanzie fisiche" spiega il portale esperto di trattative.

Calciomercato.com fa poi il punto su Nahithan Nandez del Cagliari: "Fin da inizio mercato, inoltre, è rimasta in sospeso quella promessa fatta al suo entourage di portarlo quest'estate a Milano. Con il Cagliari si fatica a trattare, ma quella promessa non è stata cancellata e - si legge nell'articolo - c'è ancora margine per poter strappare condizioni vantaggiose ai sardi a patto di mettere sul tavolo almeno un'offerta onerosa per il prestito". Qual è dunque il problema? "Nel centrocampo nerazzurro nessuno, nemmeno Agoumé, è riuscito a dire addio portando in dote almeno un piccolo incasso. Vale per il francese, come per Nainggolan e Joao Mario, ma anche la permanenza dei vari Sensi e Vecino, di fatto complica l'affondo. E se a questi si aggiunge la posizione di Colidio, Salcedo e Lazaro, il puzzle si complica ulteriormente. Prima le cessioni, poi - concude Calciomercato.com lasciando aperta la porta a 40 ore 'di fuoco' in casa nerazzurra - l'Inter potrà provare a sognare ancora in entrata".

Non va infatti dimenticato che, dopo la rimonta contro l'Hellas Verona, Simone Inzaghi ha chiesto un rinforzo alla dirigenza come vi abbiamo spiegato in quest'altra esclusiva di Candido Baldini. Nomi ne sono stati fatti, in particolare uno. Quale? Quello di Borja Mayoral, terzo nelle gerarchie di José Mourinho dopo Abraham e Shomurodov. Lo spagnolo potrebbe cambiare aria, ma l’affare appare complicato. Motivo? Una questione di tempo - il calciomercato chiuderà i battenti martedì - e perché bisognerà trattare con due interlocutori. Prima con la Roma e poi con il Real Madrid, che detiene il cartellino dell’attaccante. Al momento Marotta, assicurano le fonti di InterDipendenza, ha raccolto informazioni sull'attaccante. Ci sarà il colpo dell’ultimo minuto? Non resta che attendere…