Mercato Inter, tre colpi in entrata già pronti più un uscita

Mercato Inter, questa mattina Tuttosport ha riportato una notizia di calciomercato in chiave nerazzurra riguardante tre colpi che sarebbero già in cantiere. Si tratta di Pirola, difensore attualmente in forza al Monza, Agoumé, centrocampista dello Spezia e Di Marco.

Per quanto riguarda quest'ultimo il quotidiano torinese scrive che il Verona ha il diritto di riscattare il giocatore a 6,5 milioni di euro. L'Inter conserverebbe in questo caso il diritto al 50% sulla futura rivendita, ma visti gli ottimi rapporti tra i club è facile immaginare che un Gentlemen's agreement tra le parti farà si che l'esterno torni a Milano.

Non è da escludersi poi che qualche giovane possa fare il percorso inverso con la formula del prestito. Di Marco prenderà il posto di Ashley Young, la cui cessione a fine anno è praticamente scontata. La società quindi è pronta a valorizzare i giocatori fatti crescere nel suo settore giovanile e poi mandati in prestito.