Mercato Inter, trattativa con un club italiano per l'uscita di Joao Mario (TS)

Mercato Inter, per il portoghese ex numero 10 nerazzurro spunta l'interesse di un club italiano ovvero il Torino di Cairo. Stando a quanto riporta stamani il TuttoSport tra i due club si sarebbe già trovato l'accordo ed ora la palla passerebbe a Joao Mario che dovrà prendere una decisione. Dopo vari interessamenti giunti dal Portogallo e dalla Premier League, che però non sono andati a buon fine, ora il lusitano potrebbe decidere di giocare nuovamente in Italia in maglia granata.

L'ex trequartista/centrocampista, escluso da Conte dalla lista per la Serie A e che ancora dall'inizio della preparazione si è rifiutato di far rientro ad Appiano Gentile, secondo il quotidiano potrebbe davvero fare comodo ai granata ed al tecnico Giampaolo per la sua duttilità e per l'eclettismo: "I granata hanno già aperto una trattativa con l'Inter, ottenendo il via libera a ragionare intorno a un prestito con diritto di riscatto (il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2022)".

Aggiunge poi sempre il quotidiano: "Da ieri sera è partita una manovra diplomatica intrecciata per convincere il giocatore: una partita aperta che ovviamente proseguirà nella giornata odierna". Una vera e propria corsa contro il tempo: "Il portoghese ha la possibilità di trovare un allenatore pronto a considerarlo un punto di riferimento, il Torino può garantire al jolly portoghese un’occasione dorata per un rilancio. E con l’Inter c’è già un sostanziale accordo sul pagamento dello stipendio".

Il lusitano percepisce circa 2,5 milioni netti a stagione più bonus, ma l'Inter si è detta disposta a pagare un terzo della cifra in modo tale da permettere al Torino d'ingaggiarlo. Nella trattativa potrebbe venire incluso Izzo (difensore che piace molto a Conte), che farebbe il percorso inverso sempre in prestito.