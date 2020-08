Mercato Inter, tramonta l'idea Vidal: il futuro sarà ancora al Barcellona

Tramonta ogni giorno sempre di più l'idea di poter portare a Milano, sponda nerazzurra, il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal. Da tempo oggetto dei desideri di Antonio Conte, il cileno è stato più volte vicino ai nerazzurri senza però vedere concretizzarsi il suo trasferimento. Le novità arrivano direttamente dal Mundo Deportivo proprio attraverso le sue parole che lasciano chiaramente intendere quali intenzioni abbia per il futuro.

Nonostante l'ex Juventus sia squalificato per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli, il quotidiano spagnolo ha voluto comunque intervistarlo raccogliendo pensieri che per certi versi stupiscono. Vidal ha infatti dichiarato di sentirsi importante in Catalogna e che vorrebbe rispettare l'ultimo anno di contratto con i catalani in quanto si trova a suo agio grazie soprattutto all'affetto di squadra e amici.

Il nazionale cileno ha poi continuato dichiarando di voler vincere la Champions League, tentando poi il prossimo anno il di conseguire il famigerato Triplete. La chiosa finale ha riguardato una volta ancora di più il suo futuro, dichiarando a chiare lettere come egli si veda ancora al Barcellona nella prossima stagione e chiudendo, almeno per il momento, ogni voce di mercato possibile ed immaginabile. Insomma, l'Inter e Vidal sono sempre più lontani.