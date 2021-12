Mercato Inter, tra gennaio e giugno ci sono 4 nomi nel mirino. Il punto

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra sta lavorando su più tavoli per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico.

Alcuni dei nomi seguiti puiacciono in vista di gennaio, mentre altri per giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport per la prossima sessione interessano due giocatori. Il primo è Lucas Digne, in uscita dall'Everton. L'esterno sinistro conosce il campionato italiano, avendo militato nella Roma, e gradirebbe la destinazione nerazzurra. Tuttavia nelle ultime ore c'è da registrare la concorrenza del Chelsea, che ha perso, a causa di un infortunio, Chilweel. Beppe Marotta vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampo invece piace Gonzalo Villar, (come la redazione di InterDipendenza racconta da settembre). Lo spagnolo è fuori dai piani di José Mourinho, e potrebbe svolgere il ruolo di vice Brozovic.

In ottica estiva invece sono due i nomi forti. Il primo è quello di Davide Frattesi, giovane talento del Sassuolo. Per il centrocampista però ci saranno due importanti scogli da superare. In primis l'alta valutazione che ne fanno gli emiliani (che si aggira sui 30 milioni di euro), e dall'altro la folta concorrenza. Infine piace, e non poco, il difensore centrale Matthias Ginter, pronto a lasciare il Borussia Mönchengladbach a parametro zero. Anche per il tedesco ci sono diversi club alla finestra, ma l'Inter si è mossa in anticipo, mettendo sul piatto un quadriennale.