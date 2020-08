Mercato Inter, tornano di moda Ndombelè e Giroud: il punto

Con una campagna acquisti condizionata per quasi tutte le squadre dal fair play finanziario e dalla crisi economica causa Covid-19, effettuate scambi ed autofinanziarsi risultano essere fondamentali per la buona riuscita della sessione estiva di mercato . Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe Tanguy Ndombelè il profilo giusto individuato dalla dirigenza di Viale della Liberazione per rinforzare il centrocampo.

Milan Skrniar sembra essere l'indiziato numero uno da coinvolgere nella trattativa in uno scambio alla pari. Lo slovacco, ormai sempre più margini della rosa a disposizione di Conte, potrebbe a breve lasciare Milano venendo sostituito da Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona.

A centrocampo, con il rinnovo di Borja Valero per un altro ulteriore anno, resta in uscita Matias Vecino mentre sulla fascia sinistra, è ormai fuori dal progetto tecnico Kwadwo Asamoah. Emerson Palmieri continua ad interessare la dirigenza nerazzurra, senza dimenticare l'alternativa Jordi Alba anch'esso in uscita dal Barcellona.

Relativamente invece all'obiettivo quarta punta, con Dzeko sempre più verso la Juventus, potrebbe essere Oliver Giroud il giusto profilo dei meneghini in quanto, con gli arrivi di Werner, Ziyech e probabilmente Havertz, risulterebbe ostacolato dalla concorrenza, rischiando quindi di essere relegato alla panchina.