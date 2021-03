Mercato Inter, torna di moda un nome per la fascia sinistra

Mercato Inter, l'attenzione in casa nerazzurra non è focalizzata solamente sulla corsa scudetto, ma anche su ciò che si dovrà fare in vista della prossima stagione. Un rinforzo che Marotta sta cercando in vista dell'estate è senza dubbio un laterale sinistro che sappia svolgere il ruolo di esterno a tutta fascia. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina un nome tornato prepotentemente di moda è quello di Emerson Palmieri.

L'ex Roma non sta vivendo un momento felice al Chelsea, visto che non è una prima scelta ormai da tempo. La speranza dell'italo brasiliano era quella che ci fosse una svolta con l'arrivo di Tuchel sulla panchina dei Blues, ma lo scenario non è mutato. A questo punto la separazione delle strade appare inevitabile, e l'Inter sarebbe pronta a provarci, anche se dovrà fare i conti con la concorrenza della Juventus.

Il tecnico nerazzurro da tempo spinge per questa soluzione , essendo il giocatore un suo pallino (lo ha avuto proprio nel corso della sua esperienza al Chelsea), ma finora le richieste del club londinese hanno bloccato ogni possibilità di intavolare una trattativa.