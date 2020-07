Mercato Inter, Tonali non basta: Conte vuole un big. Vidal e Kantè in pole

Proseguono le manovre di mercato in casa nerazzurra. Il settore che forse più degli altri richiede interventi è sicuramente quello del centrocampo in quanto le partenze potrebbero ridurre all'osso le scelte di Antonio Conte. Sandro Tonali resta l'obiettivo numero uno in Via della Liberazione: l'accordo con il giocatore è stato trovato da tempo, manca però quello con il Brescia con Cellino che desidera ardentemente lo scatenarsi di un'asta.

Ad acquisti onerosi, come è giusta regola nella maggior parte dei casi, dovrebbero corrispondere cospicue cessioni e Antonio Conte, dal canto suo, avrebbe già provveduto a stilare una lista delle cessioni con in cima Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. In mediana, con le partenze di Matias Vecino e Borja Valero, oltre al tanto desiderato Arturo Vidal, il tecnico salentino ex Chelsea vorrebbe all'ombra della Madonnina un big, un giocatore che possa garantire in mezzo al campo quantità, esperienza e qualità. Tutti gli indizi, visti anche i suoi trascorsi a Londra, portano a N'Golo Kantè che però al momento rappresenta solo ed esclusivamente un sogno e che porterebbe, come anticipato poc'anzi, alla cessione di un big.

Valide alternative sono rappresentate al momento da Ndombelè e da Tolisso nel caso in cui il Bayern Monaco fosse interessato a Brozovic. Per quanto concerne invece la fascia sinistra, Emerson Palmieri resta in pole mentre nel reparto arretrato gli occhi della dirigenza sono sempre puntati su Kumbulla e Vertonghen.