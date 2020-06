Mercato Inter, Tonali è sempre più vicino: Juventus defilata

Dopo aver praticamente archiviato la pratica Achraf Hakimi, l'Inter adesso punta a sistemare gli ultimi dettagli anche per Sandro Tonali. Il gioiellino del Brescia resta il primo obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione e filtra grande ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Cellino continua a chiedere 50 milioni per il classe 2000, ma l'Inter è convinta di poter chiudere a molto meno.

Marotta e Ausilio stanno preparando un'offerta da 30 milioni di euro da presentare al Brescia, più eventualmente 5 milioni da aggiungere come bonus. La strada verso Tonali sembra spianata, anche perché la Juventus al momento sembra defilata, non avendo a disposizione la liquidità necessaria per affondare il colpo.

I nerazzurri invece non hanno questo problema, e a breve potrebbero incassare un bel gruzzoletto dalle cessioni di Ivan Perisic e Joao Mario. Il primo piace al Bayern Monaco, che sembra intenzionato a riscattarlo. Il portoghese invece ha molti estimatori in giro per l'Europa, ma non è detto che non venga riscattato dalla Lokomotiv, club in cui quest'anno ha brillato.