Mercato Inter, Tonali ad un passo: operazione in dirittura d'arrivo

Galvanizzati dall'approdo in una semifinale di una competizione europea a distanza di dieci anni, l'Inter continua a lavorare sul mercato conscia che il gap con la Juventus sia ancora reale e tangibile. La dirigenza nerazzurra farà di tutto per rinforzare la rosa in quanto, la prossima stagione, dovrà necessariamente essere quella dello scudetto. A uomini d'esperienza, i meneghini vorrebbero affiancare giovani prospetti e a questa voce risponderebbe il nome di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 attualmente di proprietà del Brescia.

La telenovela relativa al futuro del giovane prospetto sembra volgere al termine. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter sembra ormai aver definito i dettagli dell'accordo sia con il giocatore, sia con il club del patron Cellino. Non a caso, Tonali avrebbe chiesto al suo agente Beppe Bozzo di accelerare la trattativa con il club di Via della Liberazione in quanto i suoi piani futuri sarebbero stati ben delineati.

Il centrocampista bresciano sarebbe orientato a indossare la casacca nerazzurra poichè, a suo modo di vedere, Milano potrebbe rappresentare per lui il definitivo salto di qualità. Relativamente ai dettagli dell'accordo, Tonali firmerà un quadriennale a 3.5 milioni di euro a stagione( bonus compresi), mentre al Brescia andranno 35 milioni di euro fra parte fissa e bonus.

Sempre più defilata nella corsa per il classe 2000 è la Juventus, ormai orientata a puntare su Bentancur come regista.