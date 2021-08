Mercato Inter - Thuram scala le gerarchie! Perché piace ai nerazzurri...

MERCATO INTER - Un altro rinforzo per il reparto offensivo nerazzurro. E' l'obiettivo di mercato di Marotta e Ausilio per regalare a Simone Inzaghi un'Inter il più possibile completa, dopo la dolorosa cessione di Romelu Lukaku al Chelsea.

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla caccia all'attaccante: "L’Inter lo sta scegliendo tra tanti a partire dal profilo: lo vuole relativamente giovane e, preferibilmente, forte fisicamente, così da poter essere una possente alternativa a Dzeko. Comunque, nonostante tutto, il preferito della compagnia rimane il laziale Correa: è una seconda punta ben conosciuta da Inzaghi, ma è integrabile anche con Lautaro, pronto a diventare all’occorrenza un centravanti".

C'è, però, un nome in forte ascesa. Il quotidiano oggi rilancia prepotentemente la candidatura di un figlio d'arte... "C’è chi risponde ancora meglio all’identikit tracciato dai dirigenti: Marcus Thuram, 24 anni per 192 centimetri, sta scalando le gerarchie dopo essere stato proposto dal suo agente, Mino Raiola. Il poco feeling con il gol (mai più di 10 reti in campionato) rema contro, ma potrebbe essere fatto a breve un primo sondaggio con il Borussia Mönchengladbach. L’Inter si sta mostrando assai interessata, ma non può spendere oltre 30-35 milioni".