Mercato Inter, tesoretto da circa 180 milioni dalle possibili cessioni

Mercato Inter, tesoretto consistente - circa 180 milioni - dalla possibili partenze di diversi calciatori come riporta stamane la Gazzetta dello Sport: da Brozovic a Joao Mario fino a Vecino, Skriniar e Perisic. Sono otto i calciatori che potrebbero salutare i nerazzurri durante questa finestra di mercato portando così denaro utile, nelle casse nerazzurre, per reinvestirlo in acquisti top. Nel mentre l'Inter ne avrebbe già spesi 65 di milioni per l'acquisto di Hakimi (40 milioni) ed il riscatto di Sensi (25 milioni versati al Sassuolo).

I calciatori in "esubero" con la valutazione più alta sono ad oggi Marcelo Brozovic e Milan Skriniar valutati entrambi circa 50 milioni. Sul croato c'è l'interesse di diversi club come Bayern Monaco, Real Madrid, PSG e Liverpool anche se un'offerta concreta deve ancora arrivare sul tavola della dirigenza. Discorso diverso per il difensore, che è sì ritenuto importante da staff tecnico e dirigenziale vista la giovane età, ma che in caso di offerta irrinunciabile potrebbe essere ceduto. Per lui si potrebbe prospettare uno scambio con il centrocampista degli Spurs Tanguy Ndombelè, pagato circa 65 milioni la scorsa stagione, ma che non ha dato l'apporto sperato alla squadra guidata da Josè Mourinho. Gli inglesi non sono l'unico club interessato, in quanto non si dimentichi il PSG che potrebbe mettere sul piatto denaro cash unito ad una contropartita tecnica come Paredes.

Capitolo rientranti, l'Inter dovrà prendere delle decisioni per il futuro di diversi calciatori come Nainggolan, che potrebbe dipendere dall'arrivo oppure no di Vidal anche se il Cagliari vorrebbe trattenerlo (valutazione attorno ai 15 milioni), e Perisic che potrebbe essere rivalutato da Conte, ma difficilmente rimarrà a Milano visto l'interesse del Bayern Monaco di arrivare ad un accordo per la sua permanenza in Baviera. Per Joao Mario - interesse dal Portogallo - e Dalbert invece la partenza parrebbe scontata e potrebbe portare una cifra attorno ai 20-25 milioni nelle casse nerazzurre.

Piccola parentesi anche su Vecino che piace molto in Premier League (valutazione intorno ai 16 milioni) e potrebbe lasciare i nerazzurri visto lo scarso impiego dovuto ai diversi infortuni che lo hanno colpito durante la stagione. Con Godin, poi, si potrebbero incassare circa 5 milioni visto che diversi estimatori in Europa e nel mondo e tanta voglia di giocare come ha dimostrato in quest'ultima parte di stagione. Rimarrà da capire se Conte gli chiederà di rimanere ancora un anno per far alzare ancora di più il livello della retroguardia nerazzurra.