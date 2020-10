Mercato Inter, tentativo dell'ultimo secondo per un esterno

Mercato Inter, oggi si chiude la sessione estiva/autunnale di calciomercato, e i nerazzurri hanno ancora da sistemare un tassello. Si tratta del vice Hakimi. Attualmente la batteria degli esterni conta solamente tre elementi (il marocchino ex Real, Young e Perisic).

Il ruolo potrebbe essere ricoperto all'occorrenza anche da Kolarov e Darmian (oltre D'Ambrosio), ma Conte vorrebbe un altro colpo in quella zona del campo. Alonso e Emerson, riporta la Gazzetta dello Sport, sono impossibili, e per questa ragione si tenta (ancora in casa Chelsea) il ritorno di Moses.

Il giocatore non vede l'ora di tornare a Milano alla corte di Conte, ma ieri sera, scrive la rosea, non filtrava ottimismo. A Marotta resta solo la giornata di oggi per tentare di regalare a Conte un ultimo rinforzo.