Mercato Inter: Suning rifiuta un'offerta choc. E arriva un messaggio chiaro

Mercato Inter: Suning ha rifiutato un'offerta da 90 milioni del Tottenham per Lautaro Martinez. È quanto rivela oggi, martedì 17 agosto, il Corriere della Sera.

Gli Spurs, ormai a un passo dalla cessione di Harry Kane al Manchester City (a 150 si può chiudere), sono alla ricerca del sostituto. "Già da qualche giorno il d.s. Paratici si è mosso per individuare il sostituto del centravanti dell’Inghilterra, effettuando un sondaggio anche con l’Inter: nel mirino, Lautaro Martinez. L’offerta portata alle orecchie dei nerazzurri è di grande rilievo: si è parlato - scrive Stefano Agresti - di 80 milioni, che con i bonus potevano andare oltre i 90". Questa volta, a differenza di quanto verificatosi con Romelu Lukaku a inizio agosto, l’Inter "ha rifiutato qualsiasi ipotesi di trattativa". Non solo. Il Corriere della Sera aggiunge che "Zhang ha rassicurato i dirigenti che stanno gestendo questo delicatissimo momento, Marotta e Ausilio: basta cessioni, non si muove più nessuno".

Per questo motivo "Il Tottenham si è così orientato su Vlahovic, per il quale si sta scatenando un’asta con l’Atletico. Quanto all’attaccante da aggiungere a Dzeko in sostituzione di Lukaku, il preferito dell’Inter rimane Zapata, con Correa in seconda battuta. Trovare l’accordo con l’Atalanta - conclude il principale quotidiano italiano - è però difficile".