Mercato Inter: Suning non cambia strategia, non ci sono i soldi per Vlahovic

Mercato Inter: "Per indurre in tentazione la Fiorentina a cedere Dusan Vlahovic occorre mettere sul piatto almeno una sessantina di milioni di euro. Suning però ha imposto un tetto di spesa di massimo 55 milioni. Questa cifra va riservata per il nuovo centravanti ma anche per l'esterno di fascia". La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 8 agosto, fa il punto della situazione sul calciomercato nerazzurro dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea.

Il quotidiano sportivo ricostruisce come "i dirigenti nerazzurri hanno subito provato a contattare gli uomini di Rocco Commisso per provare ad acquistare il promettentissimo Vlahovic. Da settimane - ricordano Filippo Conticello e Carlo Laudisa nel loro articolo - si parla di un interesse del club viola per Stefano Sensi: quindi un suo coinvolgimento nell'affare potrebbe aiutare i nerazzurri nell'assalto all'attaccante serbo. Ma neanche la disponibilità a cedere in prestito Stefano Sensi è bastata a smuovere le acque a Firenze". La Viola infatti vorrebbe almeno 60 milioni di euro ma "per il Fair Play finanziario interno al quartier generale di Nanchino hanno decretato che si può rinvestire solo un terzo dei guadagni (185 milioni complessivi fra Lukaku e Achraf Hakimi, ndr): l'attuale tetto di spesa - conferma la Gazzetta dello Sport - si ferma a 55 milioni".

Laudisa e Conticello rimarcano come "al momento dalla Cina non sono giunti segnali su un cambio di strategia e senza aumenti di budget è impossibile immaginare un blitz su Vlahovic in quattro e quattr'otto. Tuttavia - conclude la Gazzetta dello Sport - sono giorni bollenti e tutto può cambiare in un attimo anche perché l'umore della tifoseria resta più nero che azzurro".