Mercato Inter, su Nandez la fretta di Inzaghi. Ecco l'ultimo nodo

Mercato Inter: tanta voglia di Nandez. L'uruguayano resta in cima ai pensieri dell'Inter e del tecnico Inzaghi. La Gazzetta dello Sport aggiorna oggi sui passi di una trattativa infinita e che aspetta il lieto fine.

"Simone Inzaghi ha una naturale, comprensibile fretta: nel suo puzzle manca un pezzo, meglio incastrarlo prima che poi. Insomma, il nuovo allenatore nerazzurro vuole abbracciare l’esterno destro senza dover aspettare gli ultimi giorni di agosto. Anzi, al contrario, la richiesta fatta alla società è chiara: arruolare il dopo-Hakimi già a inizio mese, per poter inserirlo al meglio in vista dell’esordio stagionale il 21", scrive il quotidiano.

E allora massima celerità per piazzare il colpo inerente il duttile centrocampista del Cagliari. Per il giornali, resta lui il maggior indiziato a trasferirsi a Milano fra i vari nomi emersi in queste settimane. C'è la volontà di venirsi incontro, anche da parte dei due club. Il gradimento di Nandez per l'offerta nerazzurra è assoluto. Il prestito (formula gradita all'Inter) è realtà, servirebbe ora capire quanto dovrà essere oneroso, e la trattativa è ora posizionata su questo aspetto.

Settimana prossima nuovo incontro. Nel mezzo pure Radja Nainggolan, che vuole fortemente tornare in Sardegna. Ci sarebbero, infine, le carte Lucien Agoumé e Andrea Pinamonti, altre armi da sfruttare.