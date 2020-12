Mercato Inter, strategia delineata. Un arrivo in attacco tra 3 nomi

Mercato Inter, oggi la dirigenza incontrerà Conte per stabilire la linea da seguire nella prossima sessione di calciomercato. Il Corriere dello Sport riporta la notizia secondo la quale, oltre De Paul (il preferito di Conte), si darà la caccia ad un attaccante.

I nomi caldi sono tre, e il rinforzo dovrebbe arrivare tra questi. La via più semplice è quella che porta a Gervinho, che arriverebbe nell'ambito di uno scambio con Pinamonti, che dovrebbe lasciare Milano a gennaio. Il sogno resta Gomez, ma l'argentino arriverebbe solo nel caso in cui l'Atalanta decidesse di lasciarlo andare a zero (o quasi).

L'intenzione di marotta è quella di non intavolare una trattativa per un 33enne. Il terzo nome invece è quello di Origi, che il Liverpool sembra voler lasciar partire in prestito.