Mercato Inter, spuntano due nomi nuovi per il ruolo di vice Lukaku

Mercato Inter, il nuovo allenatore Simone Inzaghi vuole almeno tre rinforzi per poter lottare apertamente per lo scudetto. Un ulteriore condizione, ovviamente, è che dopo la cessione di Hakimi non parta nessun altro big della rosa. Serviranno dunque due esterni, uno per la destra ed uno per la sinistra, ed un giocatore che possa far rifiatare Lukaku. Da diversi anni infatti il reparto offensivo si ritrova con gli uomini contati, e quest'anno il tecnico vorrebbe aggiungere un elemento.

Al momento infatti gli arruolabili sono Lukaku, Lautaro e Sanchez (spesso colpito da problemi fisici) Pinamonti non è ritenuto pronto. Il preferito di Inzaghi sarebbe Keita Balde, che potrebbe arrivare in prestito dal Monaco. I due hanno lavorato insieme alla Lazio, e l'attaccante ha vissuto in quella stagione la migliore annata della sua carriera, realizzando addirittura 16 reti da seconda punta.

Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, si starebbe lavorando anche su altri due nomi, entrambi italiani. Il primo è quello di Scamacca, il cui arrivo potrebbe essere facilitato dagli ottimi rapporti che intercorrono tra l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta e quello del Sassuolo Carnevali. Poi c'è il profilo di Petagna, che però ha dichiarato di voler restare al Napoli, dove è iniziato il nuovo corso targato Spalletti. In entrami i casi, chiude il quotidiano romano, le trattative potrebbero chiudersi verso la fine del mercato.