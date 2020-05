Mercato Inter - Spunta una nuova ipotesi sul futuro di Ivan Perisic

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla situazione relativa ad Ivan Perisic, attualmente in prestito al Bayern Monaco fino al termine della stagione. L'Inter vorrebbe risolvere la spinosa questione relativa al croato entro maggio, ma al momento il club bavarese non sembra aver preso una decisione definitiva.

I nerazzurri comunque stanno cercando di tutelarsi e starebbero ragionando sulla possibilità di allungare di un anno il periodo di prestito del suo giocatore. L'idea è quella di concedere al Bayern un'ulteriore stagione per riscattare il vice campione del mondo, inserendo però dei paletti ben precisi che portino ad una cessione decisiva entro giugno 2021. Da monitorare però la situazione relativa al contratto di Perisic con l'Inter, in scadenza nel 2022. Il club meneghino potrebbe rinnovargli il contratto prima di confermare il prestito in Germania: un'operazione che ricorda quella di Icardi della scorsa estate.

Questa soluzione potrebbe accontentare tutte le parti e portare ad un acquisto a titolo definitivo da parte del Bayern Monaco. Da ricordare inoltre che l'esperienza bavarese di Perisic è stata decisamente positiva, condita da 5 gol e 8 assist in 22 partite.