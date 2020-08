Mercato Inter, spunta il nome di Allan: il Napoli lo mette in vendita

C'è aria di rivoluzione in casa Napoli. La società, d'accordo con l'allenatore Gennaro Gattuso, ha deciso di mettere in atto una rivoluzione allo scopo di rifondare la squadra per via anche di giocatori con ormai scarse motivazioni.

Nella lista dei partenti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre a Koulibaly ci sarebbe anche Allan. Il brasiliano, indispensabile ai tempi di Sarri, è finito pian piano ai margini della rosa e di conseguenza sul mercato.

Chi starebbe lavorando sul giocatore sono sia l'Everton di Ancelotti, sia l' Inter. La valutazione del club partenopeo è di 40 milioni di euro che la dirigenza nerazzurra però vorrebbe sostanzialmente ritoccare al ribasso. I nerazzurri hanno bisogno di rinforzi in mediana e Allan potrebbe essere sicuramente fra i papabili.