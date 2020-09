Mercato Inter, spiraglio per Kantè. Thomas Partey il piano B (CdS)

Mercato Inter, quest'oggi il Corriere dello Sport apre con una notizia che potrebbe far ben sperare i tifosi nerazzurri. Nonostante le parole di Frank Lampard - tecnico del Chelsea -, i Blues avrebbero aperto uno spiraglio per un'eventuale cessione del sogno di mercato nerazzurro: N'Golo Kanté. Per il francese la richiesta si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro e l'attuale interessamento del club londinese su Rice del West Ham farebbe ben sperare.

Per l'Inter ora è il momento di racimolare il bottino che servirebbe a finanziare l'operazione, tramite delle cessioni. La prima su tutte? Quella di Marcelo Brozovic. Il croato piace in europa - basti vedere anche l'ultimo interessamento da parte del Monaco - quindi non resta che attendere. Se i francesi, con le parole del tecnico Kovac hanno smentito un probabile approdo del mediano alla corte monegasca (per i costi d'ingaggio elevati, ovvero gli oltre 4 milioni a stagione che percepisce come stipendio), c'è un altro club che non si è tirato indietro.

Quest'ultimo sarebbe l'Atletico Madrid di Simeone, che si sarebbero molto interessati al suo profilo. Ora l'Inter ha davanti a sè due strade: la prima cedere Brozovic per reinvestire l'intera somma nell'acquisto del francese, la seconda - se Kanté risultasse impossibile da raggiungere - intavolare uno scambio con Thomas Partey che risulta essere il paino B o meglio il secondo profilo nella lista stilata da mister Conte.