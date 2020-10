Mercato Inter, sono quattro gli esuberi da piazzare entro lunedì (CdS)

Mancano pochi giorni alla conclusione del calciomercato, prevista per lunedì 5 ottobre. C'è ancora diverso lavoro da fare per gli uomini mercato nerazzurri, soprattutto in uscita. Se in entrata, almeno che non si presentino occasioni importanti, il mercato sembra chiuso, restano da piazzare gli esuberi da contratto pesante. Solo così sarebbe possibile effettuare acquisti last-minute.

Il Corriere dello Sport fa quattro nomi: Dalbert, Joao Mario, Asamoah e Nainggolan. Per i primi tre poco si muove, mentre per il centrocampista belga la trattativa con il Cagliari è ben impostata sulla base di una trattativa da 12 milioni con inserimento del giovane regista Ladinetti. Situazione che invece sembra congelata al momento tra Vecino e il Napoli, vedremo se nei prossimi giorni gli azzurri torneranno alla carica.

Per la cessione dei pezzi pregiati (Skriniar e Brozovic su tutti) sembra tardi. Per il primo sono arrivate le parole del ds Piero Ausilio che lo ha bloccato. Per i croato non ci sono offerte. Kantè resta un sogno molto lontano.