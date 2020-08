Mercato Inter, Skriniar nel mirino del Real Madrid: il punto della situazione

E' un mercato in rapida evoluzione quello in casa Inter. Spendere cifre enormi come lo scorso anno è impensabile e ragionare prima di agire risulterebbe di fondamentale importanza. Uno dei principali nomi sulla lista dei partenti è quello di Milan Skriniar, finito ormai ai margini della rosa se si considerano le cinque panchine consecutive nelle ultime sei partite disputate.

Come riportato da Tuttosport, il Real Madrid sarebbe piombato proprio sul difensore slovacco. Quest'ultimo, già oggetto dei desideri delle merengues nella campagna acquisti di un anno fa, sarebbe disposto a offrire una cifra che si aggirerebbe fra i 60 e i 70 milioni di euro in quanto di più, in base alle prestazioni del giocatore, non sarà possibile chiedere. L'offerta, comunque allettante, non si riuscirebbe comunque a rifiutarla ed anzi, permetterebbe di realizzare un'ottima plusvalenza andando poi a reinvestire il tesoretto relativamente al mercato in entrata.

Al di là di ciò però, resta ancora in piedi lo scambio con il centrocampista del Tottenham Ndombelè. La dirigenza, almeno per il momento, non avrebbe nessuna intenzione di intensificare i contatti in quanto tutto l'ambiente nerazzurro è concentrato sulla semifinale di Europa League di lunedì contro lo Shaktar Donetsk.