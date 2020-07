Mercato Inter, Skriniar e Brozovic vittime sacrificali? Conte sogna Kantè

La dirigenza nerazzurra è da tempo al lavoro per regalare ad Antonio Conte giocatori che possano innalzare il livello della squadra sia in termini qualitativi, sia in termini di esperienza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le esclusioni contro la Fiorentina di Brozovic e Skriniar rappresenterebbero non solo un turnover logico, ma anche alcuni segnali che il tecnico leccese starebbe ancora una volta inviando alla dirigenza.

Infatti, in cima alla lista delle possibili vittime sacrificali ci sarebbero sia il centrocampista croato che il difensore slovacco, i cui estimatori in Europa di certo non mancano. Relativamente a Brozovic, Chelsea, Tottenham e Liverpool seguono interessate gli sviluppi all'ombra della Madonnina, mentre per quanto riguarda Skriniar forti sono gli interessamenti dei due club di Manchester e del Paris Saint Germain.

Le loro partenze potrebbero portare si denaro da reinvestire ma anche nuovi giocatori, motivo per il quale possibili scambi non sono assolutamente esclusi. Il sogno di Antonio Conte resta N'Golo Kantè, non più un intoccabile a Londra, senza dimenticare Ndombele del Tottenham.

Capitolo a parte è quello invece di Lautaro Martinez. L'ex allenatore bianconero vorrebbe trattenerlo in maniera tale da ripartire, nella prossima stagione, dalla sua intesa con Romelu Lukaku. Il messaggio è quindi più che chiaro: nel caso in cui dovesse esserci la necessità di sacrificare un "big", i nomi e le intenzioni saranno ben chiare a tutti.