Mercato Inter, sistemato Vidal si lavora sul nuovo tassello: 2 i nomi

Mercato Inter, oggi è il giorno di Arturo Vidal, che dopo un lunghissimo corteggiamento raggiunge Conte. Il cileno sta svolgendo le visite mediche, poi firmerà il contratto in sede e sarà un giocatore dell'Inter.

Ma Marotta e la società stanno già guardando avanti, per trovare gli ulteriori tasselli mancanti. In particolare si sta cercando un esterno sinistro. Tuttosport questa mattina ha fatto il punto sui nomi seguiti.

Conte vorrebbe uno dei fedelissimi che aveva nell'esperienza al Chelsea. Marcos Alonso e Emerson Palmieri sono quindi gli obiettivi. Tuttavia, affinché uno dei due torni in Italia, sarà necessario un colpo in uscita. E i giocatori che dovrebbero fare spazio per il nuovo acquisto sono Asamoah o Dalbert.