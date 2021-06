Mercato Inter, si sta chiudendo la prima cessione. In arrivo 8 milioni

Mercato Inter, sono le trattative in uscite ad occupare la scena in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri si muovono su diversi tavoli, e su uno di questi c'è la trattativa per la cessione di Joao Mario allo Sporting Lisbona.

L'accordo sembra essere ad un passo, visto che la forbice tra richiesta ed offerta si riduce appena ad un milione di euro. La fumata bianca è attesa a breve, e i nerazzurri riusciranno a cedere il centrocampista portoghese, dopo averlo dato in prestito in diverse occasioni.

"Certo, non una cifra da capogiro per chi ha come obiettivo quello di mettere a bilancio un più 70 alla chiusura del prossimo esercizio, ma intanto è un primo passo importante e per nulla scontato. Il contratto di Joao Mario all’Inter scade nel 2022 e riuscire comunque ad ottenere qualcosa dalla sua cessione aiuta intanto a far respirare le casse. Soprattutto guardando all’ingaggio risparmiato: 3 milioni netti, quasi sei totali". Questo quanto riportao dalla Gazzetta dello Sport.