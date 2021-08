Mercato Inter: si pensa alla cessione in prestito di Satriano. Le ultime

Mercato Inter: Martín Adrián Satriano potrebbe essere ceduto in prestito dopo la prima giornata di campionato. La notizia viene riportata questa mattina, lunedì 9 agosto, da La Repubblica.

"Sarà convocato per la partita in casa contro il Genoa di sabato 21 agosto. A quel punto - scrivono Giulio Cardone e Franco Vanni - si potrà lasciarlo partire in prestito". Il quotidiano non riporta le possibili destinazioni per la 'stellina' di questo pre-campionato dell'Inter. Meta (quasi) sicura invece per Andrea Pinamonti: "Si lavora per mandarlo all’Empoli" scrive infatti La Repubblica.

Cardone e Vanni fanno poi il punto della situazione sul calciomercato dell'Inter: "Si cerca un esterno destro che possa non far rimpiangere troppo Achraf Hakimi, in gol all’esordio in Ligue 1 col Psg contro il Troyes. L’obiettivo è portare in fretta a Milano Dumfries del Psv Eindhoven. Il giocatore è convinto, la formula offerta al club olandese è il prestito oneroso con diritto di riscatto. Se l’affare dovesse saltare all’ultimo, tramontata l’opzione Bellerin, l’alternativa è Nandez del Cagliari, utile in fascia come a centrocampo".

Capitolo Edin Dzeko. La Repubblica spiega che "è ormai questione di ore per la firma con l’Inter del centravanti bosniaco che a 35 anni lascerà la Roma, cui ha comunicato sabato di volersene andare, rinunciando a quasi due milioni e mezzo in questa stagione ma garantendosi il contratto per un altro anno. Non costerà più di 2 milioni, indennizzo simbolico per un addio che ai giallorossi permetterà di liberarsi di quasi 7 milioni residui di stipendio". Infine il passaggio su Lautaro Martinez, "la nuova preda. Il predatore è il Tottenham, che deve farsi trovare pronto se - o meglio: quando - il Manchester City si prenderà Harry Kane. El Toro è l’attaccante ideale per gli Spurs, capaci di mettere sul piatto 70 milioni più 6,5 di bonus con un ingaggio al giocatore di 11 netti all’anno. Ma non tutto può avere un prezzo. Soprattutto a due settimane dall’inizio del campionato".