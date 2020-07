Mercato Inter, si lavora anche in prospettiva: rinnovano Esposito e Persyn

Il club meneghino è ormai a pieno ritmo sul mercato e per quanto a tenere banco sia nomi come Tonali, Emerson Palmieri, Kantè e Kumbulla, si lavora anche in prospettiva futura. Vanno sempre più verso la via della definizione infatti i rinnovi di Sebastiano Esposito e del giovane centrocampista della Primavera Persyn.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'agente di Esposito, Pastorello, ha fatto visita alla sede nerazzurra per definire gli ultimi dettagli relativi al prolungamento del contratto fino al 2025. Tutto fatto anche per Persyn, mentre va ancora definito il futuro di Vanheusden. Il difensore, ceduto un anno fa allo Standard Liegi, dispone di un gentlemen agreement per tornare all'ombra della Madonnina motivo per il quale c'è ancora molta incertezza.