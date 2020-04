Mercato Inter, si lavora ad un altro grande colpo a centrocampo: i nomi

Il Corriere dello Sport in edicola stamani si concentra sul mercato dell'Inter, che a quanto pare avrebbe già le idee chiare sulla prossima campagna acquisti. L'obiettivo dei nerazzurri sarebbe quello di tesserare un altro top player a centrocampo, per rinforzare ulteriormente un reparto la cui qualità è cresciuta molto dopo l'acquisto invernale di Christian Eriksen.

Il primo nome nella lista di Marotta è quello di Sandro Tonali. Antonio Conte stravede per il giovane regista del Brescia, e l'Inter farà di tutto per assicurarsi questa promessa del calcio italiano. La concorrenza però è agguerrita, in particolare la Juventus sembra decisa ad andare fino in fondo per il classe 2000. Per quanto riguarda il prezzo, la base d'asta qualche mese fa era fissata sui 50 milioni di euro, ma la recente crisi dovuta alla pandemia potrebbe aver abbassato le richieste del presidente Cellino.

Altro nome caldo in ottica Inter è quello di Gaetano Castrovilli. L'esplosione del giovane centrocampista viola ha attirato l'attenzione dei nerazzurri, che potrebbero inserire il cartellino di Dalbert nella trattativa per convincere la Fiorentina. Lo scoglio principare resta il patron della squadra toscana, Rocco Commisso, che non sembra intenzionato a cedere il suo gioiellino.

Infine resta sempre viva la pista che porta ad Arturo Vidal. Il Barcellona vorrebbe inserire il giocatore nella trattativa per Lautaro Martinez, ma il cileno potrebbe arrivare a Milano anche senza la cessione del Toro. Il suo profilo, per età e temperamento, è molto diverso da quello di Tonali e Castrovilli, ma resta pur sempre un pallino del tecnico leccese.