Mercato Inter, sfida al Milan per il reparto difensivo: occhi su Milenkovic

Mercato Inter, una nuova idea in casa nerazzurra per rafforzare il reparto difensivo come richiesto da mister Antonio Conte. Il tecnico - riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport - non sarebbe soddisfatto al 100% dell'apporto fornito in questa stagione dalla coppia Godin-Skriniar e se nel caso uno dei due dovesse partire ecco che il mirino sarebbe stato puntato.

Il classe '97 della viola in questa stagione ha collezionato ben 41 presenze - tra Coppa Italia e Serie A - siglando 5 reti e vincendo 75 duelli aerei (il più giovane difensore a raggiungere questo traguardo). Per lui - che è il giocatore della rosa con il maggior numero di passaggi effettuati circa 1704 il patron Commisso chiede 40 milioni di euro. Su di lui è forte l'interessamento del Milan che però nelle ultime settimane risulterebbe leggermente in stand-by.

I nerazzurri dunque con l'a.d. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno sondando il terreno forti dei buoni rapporti con la proprietà viola dopo lo scambio della passata stagione Dalbert-Biraghi. Proprio il brasiliano potrebbe essere una delle pedine da inserire per abbassare le richieste del patron italo-americano, magari allungando il prestito in favore della Viola ed inserendo un altro profilo. Le voci ci sono e l'interessamento è concreto, poi bisognerà capire anche come evolverà la questione Kumbulla sulla quale sembrerebbe essersi inserita pure la Juventus.