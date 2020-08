Mercato Inter, secondo la Gazzetta i nerazzurri sarebbero forti su Smalling

Non solo l´Europa League a tenere banco nella giornata dell´Inter. Sebbene la testa dei nerazzurri sia concentrata sul presente, con l'imminente sfida contro il Bayer Leverkusen di questa sera che potrebbe garantire un posto in semifinale, i dirigenti del club di viale della Liberazione sono molto attivi in queste ore anche sul mercato, per definire giá adesso la rosa che dará l'assalto alla Juventus nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio avrebbero avanzato un forte tentativo per il difensore Chris Smalling, nazionale inglese appena rientrato al Manchester United dopo l’ottima annata in prestito alla Roma. Proprio i giallorossi, riporta la rosea, avrebbero cercato in tutti modi di trattenere il difensore senza peró riuscire a trovare un accordo con i Red Devils, club con il quale l’Inter vanta invece un ottimo rapporto dopo le trattative che hanno portato Romelu Lukaku e Alexis Sanchez a Milano.

Marotta e Ausilio avrebbero fatto, durante la scorsa settimana, un tentativo per il ventiduenne serbo della Fiorentina Milenkovic, scrive la Gazzetta, trovando peró il muro della viola le cui pretese si sono rivelate altissime. Per questo motivo, nelle ultime ore sarebbe stata forte la virata su Smalling, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro piú bonus e sul cui prezzo starebbero lavorando i dirigenti nerazzurri.