Mercato Inter, scatto decisivo di Marotta: il gioiello è ad un passo

Mercato Inter, nel corso della prossima sessione di calciomercato l'amministratore delegato Beppe Marotta dovrà puntellare diversi reparti della rosa.

L'attacco senza dubbio vedrà una sorta di mini rivoluzione, ma anche in difesa sarà necessario un colpo di spessore. Stefan De Vrij infatti non sembra avere (al momento) l'intenzione di rinnovare il suo contratto con l'Inter, e per questa ragione in estate potrebbe partire (per evitare di perderlo a parametro zero). La dirigenza ha già le idee chiare su come sostituirlo, ed il nome più gradito è sempre quello di Gleison Bremer. Il difensore del Torino, che ha frequentato la scuola di difesa a tre di Juric, sta sfoderando ottime prestazioni, ragione per la quale su di lui ci sarebbero gli occhi di tantissimi top club. In Italia Juventus, Milan e Napoli vorrebbero aggiudicarselo, e all'estero, su tutti, il Bayern Monaco.

Tuttavia, racconta Tuttosport, Marotta avrebbe fatto uno scatto forse decisivo in direzione del brasiliano, anticipando di fatto tutte le altre sul tempo. Il piano è quello di piazzare bene De Vrij, così da fare cassa, e poi mettere sul piatto 15 milioni di euro cash per il Torino più il cartellino di Federico Dimarco. L'esterno piace molto a Juric, che proprio al Verona ha contribuito all'esplosione dell'ex giocatore della Primavera nerazzurra.