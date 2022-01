Mercato Inter: scambio con l'Everton. Villar? Avrebbe un ruolo preciso

Mercato Inter: chi saranno i prossimi colpi dei nerazzurri?

La società è attenta in tutti i reparti. Se Alvarez rappresenta un'idea fascinosa per giugno (qui i dettagli sullo stato dell'operazione), altri due profili potrebbero giungere a Milano ben prima. Si tratta di Lucas Digne dell'Everton e Gonzalo Villar della Roma. La Gazzetta dello Sport, oggi 3 gennaio, fa il punto sulle due trattative.

Digne è in rotta con l'Everton, ma va convinto il club di Liverpool a lasciar partire l'ex Roma in prestito sì, ma senza obbligo di riscatto. Benitez (manager degli inglesi) ha peraltro tuonato proprio sul terzino: "Digne non è concentrato sulla squadra. La cosa più importante è avere giocatori che vogliono combattere per il club", le parole riprese dal quotidiano.

C'è una carta che potrebbe smuovere la situazione, quel Matias Vecino ormai in uscita dal club nerazzurro che potrebbe finire proprio in Premier League in cambio dell'esterno francese. Per ora solo un'idea.

E Villar? "L’eventuale prestito all’Inter gli aprirebbe le porte di prima alternativa a Brozovic: Marcelo non si è mai fermato e un cambio di livello aiuterebbe i campioni di Italia a vivere un ritorno con serenità", la riflessione del giornale milanese che inquadra, dunque, il ruolo che lo spagnolo - poco considerato da José Mourinho - avrebbe a Milano.