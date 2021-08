Mercato Inter, Sanchez ko. Arriva un'altra punta? Scamacca o un 'ritorno'

MERCATO INTER - Non è finita con Correa la caccia dei nerazzurri ai rinforzi giusti per la rosa di Simone Inzaghi. Non si esclude nulla e il calciomercato potrebbe ancora regalare sorprese ai tifosi. La variabile è Sanchez, che non sta benissimo e preoccupa. Fa il punto La Gazzetta dello Sport, che parla della possibilità di un innesto ulteriore nel reparto offensivo.

"In assenze di certezze, Sanchez diventa anche un calciatore non trasferibile da qui a fine mercato, nonostante qualche timido interessamento dell’estero per lui. Semmai se ne parlerà a gennaio, ma l’addio - salvo sorprese ora inimmaginabili - oggi non è una possibilità concreta. Questo però non significa che l’Inter abbia bloccato i suoi ragionamenti"..

Quali le ipotesi? "Va tenuto in grande considerazione il nome di Gianluca Scamacca, che pure è nel mirino di Verona ed Eintracht, ma che certo non resterà al Sassuolo".

C'è anche l'opzione di un ritorno in nerazzurro... "Dal taccuino nerazzurro non è ancora uscito il nome di Keita Balde. Sarebbe un ritorno, è stato già allenato da Inzaghi e di sicuro lascerà il Monaco da qui a fine agosto. Ha la possibilità di tornare alla Samp o di accasarsi all’estero. Ma attenzione all’ipotesi Inter".

Queste dunque le idee di un'Inter che potrebbe continuare a rimpolpare di frecce il suo attacco.