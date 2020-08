Mercato Inter, Sanchez allontana Dzeko: spunta Pinamonti quarta punta

Continua ad essere in continua evoluzione il mercato in casa nerazzurra. Infatti, dopo aver acquistato a titolo definitivo Alexis Sanchez, le eventuali future mosse di mercato relativamente al reparto avanzato cambierebbero notevolmente. Il club di Via della Liberazione facendosi carico anche del cospicuo ingaggio dell'attaccante cileno da 7 milioni di euro, non vedrebbe di buon grado l'arrivo all'ombra della Madonnina di Edin Dzeko in quanto il suo stipendio, di certo non basso,andrebbe a gravare ancora di più sulle casse societarie.

Così, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si fa sempre più largo l'ipotesi di una quarta punta giovane e di prospettiva. Tutti gli indizi portano ad Andrea Pinamonti, attualmente al Genoa che però non avrebbe intenzione di riscattarlo. Di conseguenza, se ciò non dovesse avvenire, l'attaccante ex Primavera dell'Inter tornerebbe a Milano, andando così a completare l'attacco.

Al momento di concreto c'è ben poco ma resta comunque una delle ipotesi più plausibili. Antonio Conte, con l'acquisto di Sanchez e le conferme di Lautaro e Lukaku, avrebbe così a disposizione un reparto offensivo di notevole qualità, a cui aggiungere comunque un talento che se ben integrato, potrebbe rappresentare una valida alternativa.