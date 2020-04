Mercato Inter, saltato l'arrivo di Giroud: pronto l'assalto a due attaccanti

Niente Inter nel futuro di Olivier Giroud. Dopo il mancato trasferimento in nerazzurro a gennaio, l'attaccante francese non ha mai smesso di cullare l'idea di raggiungere Antonio Conte in estate, ma il Chelsea ha preso una decisione diversa. Nella giornata di ieri infatti, il club londinese ha esercitato l'opzione di rinnovo unilaterale presente nel contratto dell'attaccante, prolungando quindi fino a giugno 2021.

Giroud, trentaquattrenne, nella testa di Marotta aveva senso a parametro zero; impossibile dunque che adesso il club meneghino vada ad impelagarsi in una difficile trattativa con il Chelsea per portare il francese a Milano. Secondo TuttoSport, l'Inter avrebbe già tracciato una linea sul suo nome, e si sarebbe fiondata su una coppia di attaccanti per accontentare le richieste del tecnico.

Il primo nome è quello di Dries Mertens, anch'egli in scadenza di contratto il prossimo giugno. Marotta avrebbe messo sul piatto un'offerta da 5 milioni di euro l'anno per convincere l'attaccante del Napoli a sposare il progetto nerazzurro. L'altro nome caldo è quello di Moise Kean: negli scorsi giorni Raiola avrebbe proposto il suo assistito all'Inter, che non sembra disdegnare affatto il profilo dell'ex bianconero.