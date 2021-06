Mercato Inter, salta uno scambio e i nerazzurri si ritrovano con una grana

Mercato Inter, in casa nerazzurra ci si sta concentrando al momento sulle uscite, ed in particolar modo su quelle dei cosiddetti esuberi. Tra questi spicca Radja Nainggolan, in prestito al cagliari ma che l'Inter vorrebbe cedere a titolo definitivo.

La trattativa è in corso ma non è semplice. Al momento gli ostacoli sono due. In primis il fatto che il centrocampista vorrebbe una buonuscita, che la società non sembra però essere disposta a concedere. Poi il fatto che la valutazione di Nainggolan è alta per il presidente Giulini.

La strada che si voleva percorrere era quella dello scambio con Nandez. Tuttavia l'Inter dovrebbe mettere sul piatto una cospicua somma sul piatto per colmare la differenza di valutazioni. Non sembra invece possibili lavorare sulla formula del prestito secco.