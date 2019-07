Mercato Inter, salta Lukaku? L'alternativa di Marotta è un big europeo

L’Inter vuole due attaccanti per accontentare il tecnico Antonio Conte. Marotta vuole chiudere per Edin Dzeko nel giro di 3-4 giorni, poi lancerà l’assalto all’altro attaccante. Secondo Il Corriere dello Sport, la priorità è sempre Romelu Lukaku, in cima alla lista come ormai noto.

Ma il club nerazzurro pensa anche a Edinson Cavani del PSG: El Matador è in scadenza nel 2020 e l’età di 32 anni potrebbe abbassare il prezzo del cartellino.

Cavani ha caratteristiche che piacciono non poco ad al tecnico nerazzurro, ma la concentrazione della dirigenza è rivolta solo ed esclusivamente per Lukaku e Dzeko.