Mercato Inter, saldi nel Barcellona: non solo Vidal fra gli obiettivi

Con la conferma di Antonio Conte alla guida dei nerazzurri anche nella prossima stagione, può dirsi ufficialmente iniziata la campagna acquisti estiva del club meneghino. Anche il Corriere della Sera, prima di fare il punto sulla situazione acquisti, ha dato grande merito al presidente Zhang, artefice di un piccolo capolavoro poichè ricucire lo strappo fra le parti non risultava essere cosa abbastanza semplice.

Sia Marotta, come del resto Ausilio e Conte, hanno messo le cose in chiaro fin da subito ai fini di un dialogo molto chiaro e schietto. Le ambizioni restano comunque alte e non caso, andare ad individuare sul mercato i giusti prospetti appare cosa fondamentale. Il sogno, per il momento non percorribile, resta quello di Lionel Messi ma ad ingolosire la dirigenza nerazzurra sono anche gli altri saldi in casa Barcellona.

Fra questi, non può non mancare il nome di Arturo Vidal che resta in cima alla lista di Conte. Da valutare invece sul fronte uscite le situazioni relative a Skriniar e Brozovic: per entrambi al momento non ci sono offerte ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe già sbloccarsi. Infine, il capitolo Lautaro Martinez: se i blaugrana dovessero offrire 90 milioni per l'attaccante argentino, la dirigenza inizierebbe a vacillare. A quel punto, anche lo stesso Luis Suarez diventerebbe una pista praticabile nonostante l'ingaggio da 18 milioni.