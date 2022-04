Mercato Inter, rivoluzione in attacco? Tentativo per una super coppia

Mercato Inter, la prossima sessione di mercato estiva potrebbe portare un'autentica rivoluzione nel reparto offensivo.

A riportarlo è la redazione del Corriere della Sera, che specifica come il nome più caldo sia sempre quello di Paulo Dybala. L'argentino potrebbe arrivare a parametro zero, e la dirigenza nerazzurra sta lavorando da tempo a questa soluzione. "Il mercato dell’Inter non sarà semplice, il club è deciso a perseguire l’equilibrio finanziario. Dybala è il profilo perfetto. Ancora abbastanza giovane (28 anni), di grande talento, e soprattutto a parametro zero. Contatti ce ne sono da tempo. L’operazione si può finanziare liberandosi di due stipendi gravosi, Sanchez e Vidal, che al lordo pesano per più di 20 milioni. Hanno un altro anno di contratto, ma l’Inter può rescindere versando una buonuscita di 3 milioni ciascuno. I soldi per Dybala, 7,5 milioni netti a stagione, si trovano. Dubbi tecnici non ce ne sono, semmai spaventa l’affidabilità fisica del giocatore, bersagliato dagli infortuni nelle ultime stagioni".

Quindi l'operazione verrebbe eventualmente finanziata dal taglio sugli stipendi dei due cileni, mentre il discorso legato alla possibile partenza di Lautaro Martinez è separato. L'attuale numero 10 potrebbe partire a fronte di un'offerta ritenuta congrua, ed al momento ci sarebbero un paio di top clb europei alla finestra. Resta sempre in piedi l'ipotesi di un ritorno di Romelu Lukaku, anche se ad oggi appare difficile. Per far sì che l'operazione vada in porto, e che l'Inter costruisca la coppia da sogno con Dybala e il belga, sarà necessario che quest'ultimo decida di ridursi l'ingaggio da 12 a 9 milioni di euro, e soprattutto che il Chelsea apra ad una partenza con la formula del prestito oneroso.