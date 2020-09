Mercato Inter, ritorno di fiamma per il ruolo di vice-Lukaku

Mercato Inter, Conte è sempre alla ricerca di un attaccante che possa far respirare Lukaku. Attualmente le punte in corsa sono tre, se non si tiene in considerazione Esposito, che potrebbe essere ceduto in prestito. Il sogno di conte sembra essere ancora Dzeko, oltre a Giroud che ha avuto al Chelsea.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbe tornare di moda un altro nome, ossia quello di Fernando Llorente. Lo spagnolo al Napoli sembra destina ad avere pochissimo spazio, visti gli arrivi di Petagna e Osimhen.

Inoltre avrebbe tutto l'interessa a restare in Italia, così da poter godere della tassazione agevolata. La trattativa, qualora prendesse corpo, potrebbe prevedere un lieve indennizzo a favore del Napoli.