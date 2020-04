Mercato Inter, ritorno di fiamma per Dzeko? La Roma pensa alla cessione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ipotizza un'operazione di mercato che avrebbe del clamoroso visto quanto successo appena un anno fa. A quanto pare la Roma avrebbe aperto alla cessione del suo capitano, Edin Dzeko, il cui ingaggio risulta essere troppo esoso per le casse del club. I giallorossi, come puntualizza il quotidiano romano, hanno più di qualche problema di bilancio, ragion per cui stanno seriamente pensando alla cessione del bosniaco.

Dzeko percepisce un ingaggio annuo di 7,3 milioni euro netti e, data l'età avanzata (34 anni), non sarà semplice trovare un club disposto ad accollarsi un tale onere. Il DS Petrachi sarebbe già a lavoro per trovargli una possibile collocazione e proprio l'Inter potrebbe essere la soluzione ai problemi dei giallorossi.

Non è un mistero infatti che il giocatore sia un pallino di Antonio Conte, il quale sarebbe più che contento di ritrovarsi in squadra un attaccante di tale spessore. L'operazione resta però decisamente complicata: per fa sì che concretizzi la Roma dovrebbe liberare il giocatore quasi gratis, dato che la scorsa estate tutto saltò a causa della richiesta di 12 milioni del club capitolino.